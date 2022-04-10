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ВСУ уничтожили бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев

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Город был спасен от нашествия террориста

ВСУ уничтожили бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев

Фото з відкритих джерел

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Воздушные Силы ВСУ сбили бомбардировщик, который летел в направлении Николаева:

“Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев. Общие потери врага только в эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники”, - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в Херсонской области оккупанты в полевых условиях пытаются ремонтировать технику и размещать полевые госпитали. Орки продолжают обстреливать мирное население, а также пропагандой распространяют ложь об ВСУ. В то же время не исключается идея так называемой "ХНР".

В акватории Черного моря ситуация остается такой же напряженной. Есть вероятность ракетного удара, а также оккупанты пытаются высадить десант.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Міноборони

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