ВСУ уничтожили бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев

Воздушные Силы ВСУ сбили бомбардировщик, который летел в направлении Николаева:

“Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев. Общие потери врага только в эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники”, - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в Херсонской области оккупанты в полевых условиях пытаются ремонтировать технику и размещать полевые госпитали. Орки продолжают обстреливать мирное население, а также пропагандой распространяют ложь об ВСУ. В то же время не исключается идея так называемой "ХНР".

В акватории Черного моря ситуация остается такой же напряженной. Есть вероятность ракетного удара, а также оккупанты пытаются высадить десант.