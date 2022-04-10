ВСУ уничтожили бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев
Город был спасен от нашествия террориста
Фото з відкритих джерел
Воздушные Силы ВСУ сбили бомбардировщик, который летел в направлении Николаева:
“Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев. Общие потери врага только в эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники”, - говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, в Херсонской области оккупанты в полевых условиях пытаются ремонтировать технику и размещать полевые госпитали. Орки продолжают обстреливать мирное население, а также пропагандой распространяют ложь об ВСУ. В то же время не исключается идея так называемой "ХНР".
В акватории Черного моря ситуация остается такой же напряженной. Есть вероятность ракетного удара, а также оккупанты пытаются высадить десант.
Популярное сейчас
- Синегубов: Уничтожена большая колонна вражеской техники, которая направлялась в сторону Изюма
- Арестович рассказал, когда начнется второй этап наступления россиян на востоке
- Матч Шахтера, решение Де Дзерби, важна победа Миколенко. Главные новости за 9 апреля
- "В любом другом случае – мы вас просто будем резать". Воин ВСУ передал оркам эффектное послание
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми