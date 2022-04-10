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Россияне полностью уничтожили аэропорт в Днепре

Общие новости
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(1 голосов)

Туда продолжают запускать свои ракеты россияне

Россияне полностью уничтожили аэропорт в Днепре

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Днепропетровщина сегодня сильно страдает от российских оккупантами. Кроме того, что ночью с 9 на 10 апреля были нанесены семь ракетных выстрелов, ​​они продолжились еще и днем.

“К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты".

В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем.

И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты летять и летят.

Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу.

Все будет Украина!”, - говорится в заявлении главы ОВА Валентина Резниченко.

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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Комментарии (1)
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Footballers (Умань)
10.04.2022 в 17:37
В Україні знищили вже всі аеропорти.
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