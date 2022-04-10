Россияне полностью уничтожили аэропорт в Днепре
Туда продолжают запускать свои ракеты россияне
Фото з відкритих джерел
Днепропетровщина сегодня сильно страдает от российских оккупантами. Кроме того, что
“К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты".
В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем.
И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты летять и летят.
Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу.
Все будет Украина!”, - говорится в заявлении главы ОВА Валентина Резниченко.
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