России грозит кислотный дождь из-за взрыва на химическом заводе в Рубежном

В Луганской области, где российские войска обстреляли цистерну с азотной кислотой, существует вероятность выпадения кислотного дождя в случае изменения направления ветра, который на данный момент дует в сторону россии. Об этом заявил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время телемарафона.

"Мы должны быть очень внимательными и осторожными, поскольку роза ветров может измениться в случае изменения погодных условий. И существует такая вероятность, что мы можем получить локальные кислотные дожди, или влияние на почвы или экосистему вследствие выбросов азотной кислоты", - сказал он.

Стрелец отметил, что, учитывая розу ветров над Луганской областью, вероятнее всего облако с азотной кислотой сейчас движется в сторону россии. Тем не менее, он не смог на 100% подтвердить эту информацию.