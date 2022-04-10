Глава Луганской ОВА: На улицах не осталось мужчин, всех увозят на войну против Украины
россияне отправляют наших граждан на переднюю линию фронта против своей же страны
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал об актуальной ситуации в регионе.
– Что происходит на неподконтрольных частях Луганской области? Поступают сигналы, что россияне заставляют воевать против нас всех мужчин подряд. Это так?
– Так оно и есть. Из многих источников у нас есть информация, что реально не осталось мужчин на улицах. Вообще. Часть уже схватили, часть прячется, чтобы не идти на войну с Украиной, потому что видят, сколько КАМАЗов трупов привозят. Их реально КАМАЗами вывозят. Каждая атака каждую ночь на нашей позиции – это 20-30-40 трупов. Там ужасная ситуация.
Сейчас идет вторая волна мобилизации, где они готовы даже студентов последних курсов забирать.
Реально, у них так и выстроено наступление. Сначала пушечное мясо – свежемобилизованные, ничего не понимающие в военном деле.
Вторым эшелоном идут "ЛНРовцы" и кадыровцы.
Третьими, так сказать, на лошадях в парадной форме уже идут русские солдаты.
Ситуация там, как в мордоре, - "разброд и шатание". И постоянно воруют проукраинских людей.
Чтобы вы понимали, в Луганской области повесили билборды "Не бойтесь говорить по-русски". Я даже не знаю, что здесь сказать.
Они полностью помешаны на всю голову. Где в Луганской области "боятся говорить по-русски"? Я родился в Северодонецке. Пока во Львов не переехал, вообще не общался на украинском языке, потому что я его не знал. Приехал через 35 лет и общаюсь здесь на любом языке, потому что в Украине можно на любом языке общаться.
Но мы их не поймем. Как можно понять гопника, который "семечок на кортах" наелся, пивом с дешевой водкой залил и пошел бить витрины хороших магазинов? Как это можно понять? Никак.
Выйдет какая-нибудь девочка – он обязательно начнет за ней ухаживать. Но если выйдут четыре крепких парня, оно под себя будет мочиться и говорить: "Ребята, простите, я не хотел. Бес попутал" и прочее. Они не понимают нормальных слов и не поймут.
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