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Новые детали зверств россиян на Киевщине и Херсонщине

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Каждого ждет возмездие!

Новые детали зверств россиян на Киевщине и Херсонщине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о новых деталях ужасных зверств россиян в отношении мирного населения Украины.

Каждый день после освобождения украинских сел и городов от россиян находят сотни замученных, искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам.

  • В поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери. От полученных ран он скончался.
  • В Ирпене двадцатилетнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка.
  • На Херсонщине 60-летнего мужчину избивали в присутствии дочери – прикладами, палками.
  • Во время оккупации сел Ягодное и Лукашевка Черниговской области российские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. В ней нашли тела людей, вероятно, местных жителей, расстрелянных русскими военными.
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В статье: война с Россией
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