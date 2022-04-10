Новые детали зверств россиян на Киевщине и Херсонщине
Каждого ждет возмездие!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о новых деталях ужасных зверств россиян в отношении мирного населения Украины.
Каждый день после освобождения украинских сел и городов от россиян находят сотни замученных, искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам.
- В поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери. От полученных ран он скончался.
- В Ирпене двадцатилетнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка.
- На Херсонщине 60-летнего мужчину избивали в присутствии дочери – прикладами, палками.
- Во время оккупации сел Ягодное и Лукашевка Черниговской области российские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. В ней нашли тела людей, вероятно, местных жителей, расстрелянных русскими военными.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россияне полностью уничтожили аэропорт в Днепре
- ВСУ уничтожили бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев
- ВСУ ликвидировали очередного российского подполковника. Он трижды ездил воевать в Сирию
- В Латвии мужчина вышел на пикет с флагом Украины - на него налетели фанаты "русского мира"
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...