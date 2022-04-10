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Уникальные технологии россиян? Супер-дроны? Нет, фотоаппарат Canon вместо камеры

Общие новости
(1 голосов)

Куда ж без технологий "загнивающего Запада"

Уникальные технологии россиян? Супер-дроны? Нет, фотоаппарат Canon вместо камеры

Новина українською

Российская пропаганда очень любит рассказывать об уникальных военных технологиях своей армии насильников и убийц.

Наши защитники показали из чего состоит "аналогов-нет" российский беспилотник Орлан 10. Вместо камеры у этого чуда техники обычный фотоппарат Canon.

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В статье: война с Россией
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