Уникальные технологии россиян? Супер-дроны? Нет, фотоаппарат Canon вместо камеры
Куда ж без технологий "загнивающего Запада"
Российская пропаганда очень любит рассказывать об уникальных военных технологиях своей армии насильников и убийц.
Наши защитники показали из чего состоит "аналогов-нет" российский беспилотник Орлан 10. Вместо камеры у этого чуда техники обычный фотоппарат Canon.
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