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Украина ведет переговоры со Словакией о продаже гаубиц

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Украина ведет переговоры со Словакией о продаже гаубиц

Новина українською

Братислава и Киев ведут переговоры о возможной продаже Украине 16 155-миллиметровых самоходных гаубиц Zuzana, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 километров.

Освоение этих гаубиц не должно сопровождаться трудностями, поскольку несколько лет назад Украина купила чешские самоходные гаубицы DANA M2.

"Зузана" – фактически такая же модернизированная установка, адаптированная к стандартам НАТО. Эти артиллерийские системы используются в армии Польши, Чехии и Грузии, сообщает Европейская Правда со ссылкой на польские СМИ.

Гаубица может поражать цели на расстоянии более 30 километров и способна производить 5 выстрелов в минуту.

Ранее Словакия передала Украину дивизион противовоздушной обороны С-300. Взамен США поставили Словакии американскую систему Patriot.

Сегодня также сообщалось, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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В статье: война с Россией
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