В Курской области вводят желтый уровень террористической опасности
Из-за "возможных провокаций украинских националистов"
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В Курской области рф, которая граничит с Сумской областью Украины вводят жёлтый уровень террористической опасности.
Об этом официально обьявил губернатор области Роман Старовойт. Начало режима - 11 апреля.
Причина: в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.
"Это второй уровень по установленной шкале. Всего их 3: повышенный — синий, высокий — жёлтый и последний, критический — красный.
В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов", - говорится в сообщении губернатора.
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