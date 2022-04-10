В Курской области вводят желтый уровень террористической опасности

В Курской области рф, которая граничит с Сумской областью Украины вводят жёлтый уровень террористической опасности.

Об этом официально обьявил губернатор области Роман Старовойт. Начало режима - 11 апреля.

Причина: в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

"Это второй уровень по установленной шкале. Всего их 3: повышенный — синий, высокий — жёлтый и последний, критический — красный.

В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов", - говорится в сообщении губернатора.