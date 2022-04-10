Кулеба: Украина расплачивается за ошибку Франции и Германии в 2008 году
Украине тогда отказали взять в НАТО
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Германия и Франция сделали "стратегическую ошибку", когда отказали Украине в членстве в НАТО в 2008-м году.
"Если бы мы были членом НАТО, этой войны бы не было. Стратегическая ошибка, допущенная в 2008 году Германией и Францией, которые отвергли усилия США и других союзников по привлечению Украины, — это то, за что мы расплачиваемся.
За эту ошибку расплачиваются не Германия или Франция, а Украина", — рассказал Кулеба.
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Источник:NBC
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