Россияне могут активизировать бои за Харьков и выйти на границы Херсонсой области

Идут 46-е сутки полномасштабного вторжения россиян в Украину. Генеральный штаб ВСУ опубликовал очередную сводку с фронта.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.

На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение – занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.

На временно занятых территориях оккупационные войска продолжают меры по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают грабежи и убийства гражданских жителей.