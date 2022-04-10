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Россияне могут активизировать бои за Харьков и выйти на границы Херсонсой области

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Оккупанты продолжают грабежи и убийства гражданских жителей

Россияне могут активизировать бои за Харьков и выйти на границы Херсонсой области

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Идут 46-е сутки полномасштабного вторжения россиян в Украину. Генеральный штаб ВСУ опубликовал очередную сводку с фронта.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.

На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение – занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.

На временно занятых территориях оккупационные войска продолжают меры по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают грабежи и убийства гражданских жителей.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ВСУ

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