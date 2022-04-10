Враг не оставляет попыток взять Мариуполь и намерен прорвать оборону на Донбассе
Сводка от Генштаба ВСУ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18:00 10 апреля доложил ситуацию на восточном фронте.
Российская федерация пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника.
Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей.
Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами.
На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.
С целью усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты совершили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" в район Таганрога Ростовской области.
Для восстановления потерь вооруженных сил Российской Федерации осуществляется перемещение на территорию Украины дополнительного вооружения и военной техники из Южного военного округа.
Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасна, Авдеевка и Курахово.
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