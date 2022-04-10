Это не кадры из кино. Видео взрыва цистерны с азотной кислотой в Рубежном
Эпично
Скріншот з відео
Издание "Радио свобода" опубликовало видео взрыва цистерны с азотной кислотой в Рубежном Луганской области.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать все населенные пункты на Луганщини. Вчера второй раз с начала полномасштабного вторжения они попали в цистерну с азотной кислотой. Пары после взрыва
Рубіжне: як горіла азотна кислота – відео з дрону.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 10, 2022
Російська армія обстрілює місто у Луганській області. 9 квітня снаряд вже вдруге влучив у цистерну з азотною кислотою pic.twitter.com/xc1JjIUG0x
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