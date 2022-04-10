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Это не кадры из кино. Видео взрыва цистерны с азотной кислотой в Рубежном

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Эпично

Это не кадры из кино. Видео взрыва цистерны с азотной кислотой в Рубежном

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Издание "Радио свобода" опубликовало видео взрыва цистерны с азотной кислотой в Рубежном Луганской области.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать все населенные пункты на Луганщини. Вчера второй раз с начала полномасштабного вторжения они попали в цистерну с азотной кислотой. Пары после взрыва пошли в сторону позиций самих россиян.

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В статье: война с Россией
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