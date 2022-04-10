Это не кадры из кино. Видео взрыва цистерны с азотной кислотой в Рубежном

Издание "Радио свобода" опубликовало видео взрыва цистерны с азотной кислотой в Рубежном Луганской области.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать все населенные пункты на Луганщини. Вчера второй раз с начала полномасштабного вторжения они попали в цистерну с азотной кислотой. Пары после взрыва пошли в сторону позиций самих россиян .