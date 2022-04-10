Кулеба: Если есть шанс предотвратить кровопролитие, я должен сесть за стол з россиянами
Глава МИД готов говорить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что садиться за стол переговоров с россиянами, которые совершают такие зверства с Украиной нереально сложно. Однако, если есть шанс предотвратить кровопролитие, он готов говорить.
"Если сесть за стол переговоров с россиянами поможет мне предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче, или, по крайней мере, другое такое нападение, как на Краматорск, я должен воспользоваться такой возможностью", - сказал Кулеба.
Также дипломат добавил, что украинские власти готовы на переговоры, если таким образом удастся предотвратить потери и разрушения хотя бы одного села.
Популярное сейчас
- Зеленский: Ты не можешь бороться, когда уже нет людей. Важно остановить эту войну
- Еще 200 уехали домой. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Украина может купить у Германии самоходные гаубицы
- В Латвии мужчина вышел на пикет с флагом Украины - на него налетели фанаты "русского мира"
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми