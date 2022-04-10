Кулеба: Если есть шанс предотвратить кровопролитие, я должен сесть за стол з россиянами

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что садиться за стол переговоров с россиянами, которые совершают такие зверства с Украиной нереально сложно. Однако, если есть шанс предотвратить кровопролитие, он готов говорить.

"Если сесть за стол переговоров с россиянами поможет мне предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче, или, по крайней мере, другое такое нападение, как на Краматорск, я должен воспользоваться такой возможностью", - сказал Кулеба.

Также дипломат добавил, что украинские власти готовы на переговоры, если таким образом удастся предотвратить потери и разрушения хотя бы одного села.