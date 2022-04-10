НАТО задумывается о предоставлении Украине современного оружия, так как советское заканчивается

Некоторые страны-члены НАТО, поддерживающие Украину, рассматривают возможность поставок стране современного вооружения альянса. Как утверждает Bloomberg, они рассматривают возможность того, что война продлится месяцы или годы.

Восточноевропейские страны НАТО опасаются, что советское оружие иссякнет. Как утверждается, одной из причин неохотных поставок современного вооружения Украине является необходимость обучить ВСУ им пользоваться.

Однако, рассматривается возможность обучения части украинских войск заграницей. Целью этого процесса станет постепенный переход страны к стандартам вооружения НАТО.