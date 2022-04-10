Мэр Мариуполя: Город закупил еду, но враги сдали координаты и склады были уничтожены

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал как украинский город встретил войну.

– Как бы в целом вы оценили состояние города накануне войны? Запасы продуктов, бомбоубежища.

– Мы многое сделали для помощи военным. Достаточно сказать, что бюджет, выделенный на нужды защитников Мариуполя, за 5 лет увеличился с 5 до 50 миллионов гривен в год. Любая потребность в Нацгвардии, ВСУ и т.д. выполнялась, все расходы покрывались из местного бюджета. А нас за это еще критиковали.

– Давайте вернемся в 24 февраля. Как вы поступали после того, как получили сообщение о начале войны?

– Так, как и должен был действовать. По закону о военном положении, 24 февраля я прибыл в воинскую часть №3057. Командир части возглавил оборону Мариуполя. И я сообщил, что муниципалитет готов выполнять задачи по организации обороны города.

С этого времени я был подчинен главе военной администрации Павлу Кириленко. Собственно, мои полномочия как мэра сузились в обеспечении потребностей обороны и жизнедеятельности города.

И мы стали это делать. Нам говорили военные, где нужно установить защитные постройки – мы ставили. На территории Азовстали круглосуточно варили противотанковые ежы.

Мы за бюджетные средства срочно выкупили большую часть продуктов, которые могут долго храниться и спрятали их на базе КП Коммунальник. Мы считали, что надежно их укрыли. Но нашлись враги, сдавшие координаты. 2 марта склады были уничтожены прицельным огнем оккупантов.

Так город частично остался без запасов продовольствия, запланированных под бомбоубежища. Ситуация в Мариуполе менялась не через дни – через часы. И мы пытались срочно реагировать на все эти вызовы.

К примеру, вдруг стал исчезать хлеб. Мы договорились с компанией "Харвист" и предоставила нам зерно, мы смолили его на Мариупольском хлебокомбинате, достали дрожжи, стали выпекать хлеб. Не очень качественный у нас получался, конечно, но это был социальный хлеб.

Следующий вызов – срочно расселить людей из Восточного и Сартаны, которые остались без домов и не имели родственников, где можно было бы спрятаться. И мы стали селить людей в трех общежитиях. На базе 66 школы организовали приготовление пищи. Готовили как для этих людей, так и для территориальной обороны и других военных.

Затем возникла проблема с питьевой водой. Стали решать, как доставлять воду цистернами. И так мы пытались держать город, убирать мусор, восстанавливать коммуникации электроснабжения, пока это еще было возможно. Но потом, когда уже никто ничего не мог сделать.

- Почему вы не объявляли об эвакуации сразу после начала войны?

– Как это не объявляли? Мы говорили людям о возможности эвакуироваться. Еще в феврале Укрзализныця организовала эвакуационные поезда из Мариуполя. Их двинулось три – на Западную Украину. Но вы знаете, что эти поезда двинулись из города полупустыми? Мы говорили людям о возможности покинуть город, но мало кто захотел воспользоваться им.