УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За 10 апреля эвакуировано 2 824 человека
В тренде

За 10 апреля эвакуировано 2 824 человека

Общие новости
(1 голосов)

Итоги работы гуманитарных коридоров за сегодня

За 10 апреля эвакуировано 2 824 человека

ОП

Новина українською

Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказала о деятельности гуманитарных коридоров за воскресенье, 10-е апреля.

За сегодняшний день эвакуировано 2 824 человека.

  • Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека. Из них: 213 – мариупольцы и 2409 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
  • Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям.
  • Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная на Луганщине, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, сегодня удалось эвакуировать 202 человека.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Ирина Верещук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...