За 10 апреля эвакуировано 2 824 человека
Итоги работы гуманитарных коридоров за сегодня
ОП
Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказала о деятельности гуманитарных коридоров за воскресенье, 10-е апреля.
За сегодняшний день эвакуировано 2 824 человека.
- Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека. Из них: 213 – мариупольцы и 2409 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
- Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям.
- Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная на Луганщине, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, сегодня удалось эвакуировать 202 человека.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россияне полностью уничтожили аэропорт в Днепре
- Михайличенко: Били россиян и будем бить. Это больная нация
- Зеленский: Ты не можешь бороться, когда уже нет людей. Важно остановить эту войну
- Бизнесмен навел огонь ВСУ на собственный дом под Киевом, когда увидел там россиян
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...