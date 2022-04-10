УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Из резервного фонда выделен первый миллиард на восстановление инфраструктуры
В тренде

Из резервного фонда выделен первый миллиард на восстановление инфраструктуры

Общие новости
(1 голосов)

На ликвидацию вторжения в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях

Из резервного фонда выделен первый миллиард на восстановление инфраструктуры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Новина українською

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил о первых выделенных инвестициях на восстановление освобожденных от российской оккупации территорий.

Средства направлены из резервного фонда. Первый миллиард гривен пойдет на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное возобновление инфраструктуры.

"400 млн грн для Киевской области. По 250 млн грн Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн для Житомирщины.

Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий", - говорится в сообщении Премьер-министра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...