Из резервного фонда выделен первый миллиард на восстановление инфраструктуры
На ликвидацию вторжения в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил о первых выделенных инвестициях на восстановление освобожденных от российской оккупации территорий.
Средства направлены из резервного фонда. Первый миллиард гривен пойдет на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное возобновление инфраструктуры.
"400 млн грн для Киевской области. По 250 млн грн Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн для Житомирщины.
Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.
Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий", - говорится в сообщении Премьер-министра.
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