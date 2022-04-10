Из резервного фонда выделен первый миллиард на восстановление инфраструктуры

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил о первых выделенных инвестициях на восстановление освобожденных от российской оккупации территорий.

Средства направлены из резервного фонда. Первый миллиард гривен пойдет на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное возобновление инфраструктуры.

"400 млн грн для Киевской области. По 250 млн грн Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн для Житомирщины.

Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий", - говорится в сообщении Премьер-министра.