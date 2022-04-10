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В Харьковской области в результате обстрелов россиян погибло 10 людей, среди них ребенок

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ВСУ продолжают оборонятся в направлении Изюма

В Харьковской области в результате обстрелов россиян погибло 10 людей, среди них ребенок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в регионе.

"На сегодняшний день оснований для массовой эвакуации жителей города Харьков нет. Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией. По области проводим эвакуацию из Лозовой и Барвенкового.

Россияне снова атакуют мирное население. Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на сегодняшний день известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них - 1 ребенок", - сказал председатель ОГА.

Также Синегубов добавил, что самой горячей точкой остается Изюм. Там у нашей армии успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держит позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области.

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В статье: война с Россией
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