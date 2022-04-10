В Харьковской области в результате обстрелов россиян погибло 10 людей, среди них ребенок

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в регионе.

"На сегодняшний день оснований для массовой эвакуации жителей города Харьков нет. Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией. По области проводим эвакуацию из Лозовой и Барвенкового.

Россияне снова атакуют мирное население. Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на сегодняшний день известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них - 1 ребенок", - сказал председатель ОГА.