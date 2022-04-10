Число погибших от российского удара в Краматорске выросло до 57
109 людей ранено
Getty Images/Global Images Ukraine
Число погибших после террористического обстрела русскими военными мирного населения в Краматорске возросло.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что по состоянию на вечер 10 апреля после ракетного удара количество погибших возросло до 57 человек. А 109 человек получили ранения.
"Раненых в легкой форме сразу отпускают домой. Все раненые в более тяжелом состоянии уже в безопасном месте, вся необходимая помощь осуществляется", - сказал Кириленко.
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