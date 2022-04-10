УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Число погибших от российского удара в Краматорске выросло до 57
В тренде

Число погибших от российского удара в Краматорске выросло до 57

Общие новости
(1 голосов)

109 людей ранено

Число погибших от российского удара в Краматорске выросло до 57

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Число погибших после террористического обстрела русскими военными мирного населения в Краматорске возросло.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что по состоянию на вечер 10 апреля после ракетного удара количество погибших возросло до 57 человек. А 109 человек получили ранения.

"Раненых в легкой форме сразу отпускают домой. Все раненые в более тяжелом состоянии уже в безопасном месте, вся необходимая помощь осуществляется", - сказал Кириленко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...