Число погибших от российского удара в Краматорске выросло до 57

Число погибших после террористического обстрела русскими военными мирного населения в Краматорске возросло.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что по состоянию на вечер 10 апреля после ракетного удара количество погибших возросло до 57 человек. А 109 человек получили ранения.