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За 10 апреля ВСУ уничтожили 27 единиц техники и 5 воздушных целей в зоне ООС

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Слава украинским защитникам!

За 10 апреля ВСУ уничтожили 27 единиц техники и 5 воздушных целей в зоне ООС

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Заканчивается 46 день героического сопротивления великого Украинского народа от русских оккупантов.

За сегодняшний день, 10 апреля в зоне ООС, благодаря мастерству военнослужащих были успешно отбиты 4 атаки врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

ВСУ уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.

Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийских системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов и 5 крылатых ракет противника.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Фейсбук ООС

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