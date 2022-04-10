За 10 апреля ВСУ уничтожили 27 единиц техники и 5 воздушных целей в зоне ООС
Слава украинским защитникам!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Заканчивается 46 день героического сопротивления великого Украинского народа от русских оккупантов.
За сегодняшний день, 10 апреля в зоне ООС, благодаря мастерству военнослужащих были успешно отбиты 4 атаки врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
ВСУ уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем противника.
Подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.
Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийских системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов и 5 крылатых ракет противника.
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