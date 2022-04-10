Кличко: Нельзя исключать последующую попытку орков взять Киев за 2 дня
Враг не отказался от желания захватить столицу
Фото: European Council on Foreigh Relations
Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир заявили, что россияне не будут лишать попыток захватить Киев, и что предстоящие атаки еще возможны:
"Друзья! То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать последующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готовой к обороне. Оккупанты продолжают сверять и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались".
Также братья Кличко рассказали, что они ожидают возвращения российских войск и атаки Киева. Предыдущие попытки потерпели неудачу из-за отпора украинских военных, но их уход не означает конец войны.
Популярное сейчас
- АПЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2. Все еще впереди
- Это не кадры из кино. Видео взрыва цистерны с азотной кислотой в Рубежном
- Зеленский: Ты не можешь бороться, когда уже нет людей. Важно остановить эту войну
- Бизнесмен навел огонь ВСУ на собственный дом под Киевом, когда увидел там россиян
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника