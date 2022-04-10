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Кличко: Нельзя исключать последующую попытку орков взять Киев за 2 дня

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Враг не отказался от желания захватить столицу

Кличко: Нельзя исключать последующую попытку орков взять Киев за 2 дня

Фото: European Council on Foreigh Relations

UA-Футбол
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Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир заявили, что россияне не будут лишать попыток захватить Киев, и что предстоящие атаки еще возможны:

"Друзья! То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать последующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готовой к обороне. Оккупанты продолжают сверять и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались".

Также братья Кличко рассказали, что они ожидают возвращения российских войск и атаки Киева. Предыдущие попытки потерпели неудачу из-за отпора украинских военных, но их уход не означает конец войны.

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В статье: Киев Виталий Кличко Владимир Кличко война с Россией
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