Россияне похитили на ЧАЭС материала суммарной активностью 7 млн. беккерелей

Российские войска во время оккупации нанесли значительный ущерб в зоне ЧАЭС.

В Чернобыле существовали две лаборатории для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ, вариантов обращения с радиоактивными материалами для дальнейшего принятия решений по работе по разным направлениям в зоне отчуждения.

- В ДСП "Экоцентр" уничтожена центральная аналитическая лаборатория по характеризации РАО, при этом произошло несанкционированное проникновение в хранилище источников ионизирующего излучения, в котором хранились образцовые радиоактивные растворы и калибровочные источники.

- оккупантами похищено и повреждено 133 источника суммарной активностью порядка 7 млн. Беккерелей. Это можно сравнить с 700 кг радиоактивных отходов с наличием бета и гамма излучения. Даже небольшая часть этой активности смертельно опасна при непрофессиональном и неконтролируемом обращении с ним. В настоящее время местонахождение похищенных источников неизвестно.

Также сообщается, что оккупанты похитили, разграбили и уничтожили большое количество техники, оборудования и помещений в зоне ЧАЭС - подробнее здесь.