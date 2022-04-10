Россияне похитили на ЧАЭС материала суммарной активностью 7 млн. беккерелей
В эквиваленте 700 кг радиоактивных отходов
УНИАН
Российские войска во время оккупации нанесли значительный ущерб в зоне ЧАЭС.
В Чернобыле существовали две лаборатории для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ, вариантов обращения с радиоактивными материалами для дальнейшего принятия решений по работе по разным направлениям в зоне отчуждения.
- В ДСП "Экоцентр" уничтожена центральная аналитическая лаборатория по характеризации РАО, при этом произошло несанкционированное проникновение в хранилище источников ионизирующего излучения, в котором хранились образцовые радиоактивные растворы и калибровочные источники.
- оккупантами похищено и повреждено 133 источника суммарной активностью порядка 7 млн. Беккерелей. Это можно сравнить с 700 кг радиоактивных отходов с наличием бета и гамма излучения. Даже небольшая часть этой активности смертельно опасна при непрофессиональном и неконтролируемом обращении с ним. В настоящее время местонахождение похищенных источников неизвестно.
Также сообщается, что оккупанты похитили, разграбили и уничтожили большое количество техники, оборудования и помещений в зоне ЧАЭС - подробнее здесь.
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