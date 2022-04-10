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В результате взрыва в Николаеве был ранен один человек

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Взрыв произошел вечером 10 апреля

В результате взрыва в Николаеве был ранен один человек

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Вечером 10 апреля россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате взрыва был ранен один человек.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал ситуацию.

"Пока раненый охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем, сработало ПВО или долетело все-таки", - сообщил глава Ким.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
11.04.2022 в 00:19
Дожились, що після подібного повідомлення, думаєш про себе, що слава богу все норм ніхто не вмер.....(
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