В результате взрыва в Николаеве был ранен один человек
Взрыв произошел вечером 10 апреля
Фото з відкритих джерел
Вечером 10 апреля россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате взрыва был ранен один человек.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал ситуацию.
"Пока раненый охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем, сработало ПВО или долетело все-таки", - сообщил глава Ким.
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
11.04.2022 в 00:19
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