Чемпионская битва в АПЛ, неудача Малиновского, характер Барсы. Главные новости за 10 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 10 апреля

Главное событие дня во всем европейском футболе – встреча "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Вывеска не оказалась обманчивой – болельщики увидели яркую игру с красивыми голами. Уже на пятой минуте отличился Де Брюйне, но почти мгновенно Жота сравнял. К концу первого тайма Жезуз после гениальной подачи Канселу повторно вывел горожан вперед. Но в начале второго тайма провал обороны команды Гвардиолы позволил забить Мане с паса Салаха. В итоге все так и завершилось – ничья 2:2. После 31-го тура у "Ман Сити" 74 очка, у "Ливерпуля" – 73.

Андрей Ярмоленко просидел на скамье для запасных в матче его "Вест Хэма" против "Брентфорда". Даже два пропущенных мяча не заставили Мойес выпустить украинца. Молотобойцы уступили 0:2 и упустили шанс оторваться от МЮ и догнать "Арсенал". Руслан Малиновский вышел на замену, но на 77-й минуте. За оставшееся время спасти "Аталанту" от поражения он не смог – команда из Бергамо проиграла "Сассуоло" 1:2.

Но есть успехи. Главный – у Даниила Игнатенко. Он отыграл второй полный матч подряд за "Бордо" и помог своей команде одержать чрезвычайно важную победу над "Метцом". Хотя соперник забил первым, жирондинцы во втором тайме ответили трижды. Эта победа позволила "Бордо" покинуть последнюю строчку, до спасительного 17-го места всего два очка.

Георгий Цитаишвили дебютировал в польской Экстраклассе – он вышел на замену в матче "Вислы" против "Гурника" и довольно скоро принял участие в голе, который стал переломным. Команда динамовца выиграла 4:1 и сохранила шансы на спасение. Евгений Коноплянка сыграл чуть больше 20 минут, но "Краковия" проиграла "Варте" 0:1.

Россонери выходили на игру против "Торино", уже зная о поражении "Наполи" от "Фиорентины" 2:3. Но команда Пиоли в последнее время очень тяжело забивает. Вот и в этот раз не забила – ничья 0:0. Как следствие, "Милан" все еще опережает "Интер" на два очка, но у красно-черных на один матч больше. Кроме того, "Лацио" оставил "Дженоа" на предпоследнем месте, разгромив генуэзцев 4:1. "Рома" на характере одолела "Салернитану" 2:1 и осталась пятой.

Игровой день в Испании завершал поединок между "Леванте" и "Барселоной". Основные события развернулись во втором тайме. "Леванте" забил с пенальти, еще один не реализовал. Обамейянг и Педри сравняли и вывели вперед уже "Барселону", но на 83-й Мелеро забил третий 11-метровый, назначенный в ворота каталонцев - 2:2. Однако на 90+2-й вышедший на замену Люк Де Йонг нанес последний удар – 2:3 в пользу вернувшейся на второе место "Барселоны".