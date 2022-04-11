УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ФСБ провели чистку из-за провала в Украине - Грозев
В тренде

В ФСБ провели чистку из-за провала в Украине - Грозев

Общие новости
(2 голосов)

Бюджет освоили знатно

В ФСБ провели чистку из-за провала в Украине - Грозев

ФСБ, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Среди сотрудников ФСБ, которые занимались "украинским вопросом" и поставляли Путину информацию о ситуации в Украине, провели чистку.

Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. По его информации, бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу перевели в СИЗО – его телефон отключен уже две недели.

Под "чистку" попали 150 офицеров 5-й службы ФСБ, которые занимались Украиной.

"Могу сказать, что значительная часть из них, если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ. Чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, что сможем опубликовать что-либо более конкретное о судьбе этих людей", - сказал журналист.

Напомним, после нападения кремль объявил, что война продлится 2-3 дня, после чего российские войска проведут парад победы в Киеве. Однако что-по пошло не так – Украина встретила оккупантов ожесточенной борьбой и ненавистью. В итоге российские войска после месяца боев были изгнаны из Киевской, Черниговской, Сумской областей. В настоящее время эпицентр боевых действий находится на востоке Украины.

Читайте такжеBellingcat: Социальный кризис в россии наступит в течение месяца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...