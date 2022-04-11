В ФСБ провели чистку из-за провала в Украине - Грозев

Среди сотрудников ФСБ, которые занимались "украинским вопросом" и поставляли Путину информацию о ситуации в Украине, провели чистку.

Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. По его информации, бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу перевели в СИЗО – его телефон отключен уже две недели.

Под "чистку" попали 150 офицеров 5-й службы ФСБ, которые занимались Украиной.

"Могу сказать, что значительная часть из них, если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ. Чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, что сможем опубликовать что-либо более конкретное о судьбе этих людей", - сказал журналист.

Напомним, после нападения кремль объявил, что война продлится 2-3 дня, после чего российские войска проведут парад победы в Киеве. Однако что-по пошло не так – Украина встретила оккупантов ожесточенной борьбой и ненавистью. В итоге российские войска после месяца боев были изгнаны из Киевской, Черниговской, Сумской областей. В настоящее время эпицентр боевых действий находится на востоке Украины.