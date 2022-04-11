УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Акцент на артиллерии и РСЗО. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
В тренде

Акцент на артиллерии и РСЗО. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Потери личного состава приближаются к 20 тысячам

Акцент на артиллерии и РСЗО. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за 46 дней войны с Украиной.

Число уничтоженного личного состава увеличилось на 200 человек, в настоящее время эта цифра составляет 19,5 тысяч российских солдат.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 725 ед (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 1923 ед (+12),
  • артиллерийских систем – 347 ед (+5),
  • РСЗО - 111 ед (+3),
  • средства ПВО - 55 ед,
  • самолетов – 154 ед (+2),
  • вертолетов – 137 ед,
  • автомобильной техники - 1387 ед (+3),
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 (+7),
  • специальная техника – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Читайте такжеНАТО задумывается о предоставлении Украине современного оружия, так как советское заканчивается
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...