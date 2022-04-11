Акцент на артиллерии и РСЗО. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Потери личного состава приближаются к 20 тысячам
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за 46 дней войны с Украиной.
Число уничтоженного личного состава увеличилось на 200 человек, в настоящее время эта цифра составляет 19,5 тысяч российских солдат.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 725 ед (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 1923 ед (+12),
- артиллерийских систем – 347 ед (+5),
- РСЗО - 111 ед (+3),
- средства ПВО - 55 ед,
- самолетов – 154 ед (+2),
- вертолетов – 137 ед,
- автомобильной техники - 1387 ед (+3),
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 (+7),
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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