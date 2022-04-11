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Офицер НАТО назвал два украинских города, которые могут стать новой целью россии

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Офицер НАТО назвал два украинских города, которые могут стать новой целью россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

россия может готовить нападение на два украинских города – Днепр и Одессу. Об этом сообщил капитан ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире украинского телемарафона.

"россия действует непредсказуемо, нелогично, объяснить их действия невозможно. Убийство ради убийства, такой культ смерти. И своей, и чужой. Ожидать можно всего, и ко всему нужно готовиться".

"Сейчас я вижу, плюс об этом говорят мои товарищи, украинские и американские военные, что россия хочет поделить Украину, нанеся сильные удары по Днепру и Одессе. Вижу, что ВСУ тоже к этому готовятся, сейчас у всех мало времени. Сейчас каждый час, каждая минута, секунда – это жизнь украинцев и военных".

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В статье: Одесса Днепр война с Россией НАТО
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Источник:
suspilne.media

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