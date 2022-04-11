Офицер НАТО назвал два украинских города, которые могут стать новой целью россии

россия может готовить нападение на два украинских города – Днепр и Одессу. Об этом сообщил капитан ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире украинского телемарафона.

"россия действует непредсказуемо, нелогично, объяснить их действия невозможно. Убийство ради убийства, такой культ смерти. И своей, и чужой. Ожидать можно всего, и ко всему нужно готовиться".

"Сейчас я вижу, плюс об этом говорят мои товарищи, украинские и американские военные, что россия хочет поделить Украину, нанеся сильные удары по Днепру и Одессе. Вижу, что ВСУ тоже к этому готовятся, сейчас у всех мало времени. Сейчас каждый час, каждая минута, секунда – это жизнь украинцев и военных".