Премьер-министр Словакии опроверг фейк об уничтожении переданной Украине ПВО

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг в своем Твиттере информацию о том, что предоставленная Вооруженным силам Украины система противовоздушной обороны С-300 была уничтожена.

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду касательно того, что оборонительная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной".

Напомним, на днях Словакия передала Украине ПВО С-300, получив на замену американскую систему Patriot. Минобороны рф сообщило, что в Николаевской области и на военном аэродроме в Харьковской области одна из словацких С-300 якобы была уничтожена.