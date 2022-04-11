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Россия собрала на аэродроме в Воронеже десятки истребителей

Общие новости
(1 голосов)

Новые цели для Украинской Армии

Россия собрала на аэродроме в Воронеже десятки истребителей

фото - twitter.com/orion__int

Новина українською

Спутниковые снимки американской компании Planet Labs свидетельствуют о том, что россия собрала на военном аэродроме в Воронеже по меньшей мере 32 истребителя Су-27 (Flanker).

Также на фото от 9 апреля виден один Ил-76 и другие самолеты. Все они расположены на воронежской авиабазе Малшево.

"База недавно отремонтирована и, вероятно, является передовой авиабазой для российских самолетов, совершающих полеты над Украиной", - говорится в сообщении.

Россия собрала на аэродроме в Воронеже десятки истребителей - изображение 1

Заметим, что первоначальный план россии заключался в завоевании украинского неба, но Воздушные Силы ВСУ выдержали массированные атаки. По состоянию на утро 11 апреля известно об уничтожении 154 самолетов армии рф и 137 вертолетов.

В настоящее время россияне сосредоточили усилия на атаке восточных областей Украины. Ожидается, что в Луганской и Донецкой областях будут масштабные бои.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
11.04.2022 в 11:15
этапы жизненного пути кремлевского карлика: Окурок, Моль, Х%йло
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