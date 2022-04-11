Россия собрала на аэродроме в Воронеже десятки истребителей

Спутниковые снимки американской компании Planet Labs свидетельствуют о том, что россия собрала на военном аэродроме в Воронеже по меньшей мере 32 истребителя Су-27 (Flanker).

Также на фото от 9 апреля виден один Ил-76 и другие самолеты. Все они расположены на воронежской авиабазе Малшево.

"База недавно отремонтирована и, вероятно, является передовой авиабазой для российских самолетов, совершающих полеты над Украиной", - говорится в сообщении.

Заметим, что первоначальный план россии заключался в завоевании украинского неба, но Воздушные Силы ВСУ выдержали массированные атаки. По состоянию на утро 11 апреля известно об уничтожении 154 самолетов армии рф и 137 вертолетов.

В настоящее время россияне сосредоточили усилия на атаке восточных областей Украины. Ожидается, что в Луганской и Донецкой областях будут масштабные бои.