Открыт насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев
Временное, но эффективное решение
Telegram Кирила Тимошенка
Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель: с сегодняшнего дня открыт временный насыпной мост в Романовке, соединяющий города с Киевом. Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно. Более 50 человек, более 40 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, катки – были вовлечены в процесс восстановления.
Протяженность временного насыпного моста — 245 м, ширина — 9 м. Для его постройки использовали более 9 000 тонн насыпных материалов, как сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Теперь доставка гуманитарной помощи и строительных материалов к освобожденным от российской оккупации городам будет осуществляться быстрее.
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