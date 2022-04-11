Открыт насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев

Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель: с сегодняшнего дня открыт временный насыпной мост в Романовке, соединяющий города с Киевом. Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно. Более 50 человек, более 40 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, катки – были вовлечены в процесс восстановления.

Протяженность временного насыпного моста — 245 м, ширина — 9 м. Для его постройки использовали более 9 000 тонн насыпных материалов, как сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Теперь доставка гуманитарной помощи и строительных материалов к освобожденным от российской оккупации городам будет осуществляться быстрее.