Санкции в действии. Nokia и Ericcson перестанут поставлять в рф телекоммуникационное оборудование

Шведская компания Ericsson приостанавливает свою деятельность на россии. Известный производитель телекоммуникационного оборудования замораживает бизнес в рф на неопределенный срок.

Сотрудников при этом отправят в оплачиваемый отпуск. Ранее в феврале компания уже остановила поставки своей продукции в рф.

Государственные операторы в россии не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia из-за пятого пакета санкций Европейского союза. Шведы и финны являлись крупнейшими европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в россии.