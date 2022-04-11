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Санкции в действии. Nokia и Ericcson перестанут поставлять в рф телекоммуникационное оборудование

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Пускай достают советские антенны. А, подождите, они уже их достали…

Санкции в действии. Nokia и Ericcson перестанут поставлять в рф телекоммуникационное оборудование

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Шведская компания Ericsson приостанавливает свою деятельность на россии. Известный производитель телекоммуникационного оборудования замораживает бизнес в рф на неопределенный срок.

Сотрудников при этом отправят в оплачиваемый отпуск. Ранее в феврале компания уже остановила поставки своей продукции в рф.

Государственные операторы в россии не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia из-за пятого пакета санкций Европейского союза. Шведы и финны являлись крупнейшими европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в россии.

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В статье: война с Россией Ericcson Nokia
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