Россияне продолжают бить по Харькову и области - за сутки погибли более 10 человек

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за 10 апреля российская армия нанесла около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО.

В результате обстрелов пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклия, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре.

В результате обстрелов россиян погибли 11 гражданских лиц, среди них - 7-летний ребенок, 14 раненых. Медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых.

Синегубов указывает, что в области зафиксирована активность вражеских разведывательных летательных аппаратов. В частности, за сутки ВСУ уничтожили вражеский "Орлан".

Оккупанты также активно используют мины отложенного действия. «Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому еще опаснее. Просим граждан быть очень осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности спрятаться в укрытие. Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать взрывные предметы, сразу звоните по телефону 101», - подчеркивает Олег Синегубов.

Напомним, россияне объявили, что сосредотачивают все усилия на достижении успеха на востоке Украины. Ранее СМИ опубликовали спутниковые снимки, зафиксировавшие военную колонну армии рф длиной почти 13 км вблизи Харькова.