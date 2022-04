Кулеба предупредил СМИ и политиков Запада о масштабных информационных планах рф

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил западные СМИ и политиков о возможной кампании россии по дезинформации, целью которой является лишить Украину снабжения оружия.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.