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Зеленский: Россияне хотят показательно уничтожить Мариуполь

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Президент озвучил страшные цифры жертв российского нападения

Зеленский: Россияне хотят показательно уничтожить Мариуполь

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 11 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи. В своей речи украинский лидер вновь обратил внимание на Мариуполь, осажденный российскими войсками.

"Худшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Президент Украины заявлял, что Мариуполь атакует группировка численностью 10 тысяч солдат.

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В статье: война с Россией
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