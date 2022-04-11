Зеленский: Россияне хотят показательно уничтожить Мариуполь
Президент озвучил страшные цифры жертв российского нападения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 11 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи. В своей речи украинский лидер вновь обратил внимание на Мариуполь, осажденный российскими войсками.
"Худшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", - подчеркнул Зеленский.
Ранее Президент Украины заявлял, что Мариуполь атакует группировка численностью 10 тысяч солдат.
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