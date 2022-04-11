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Президент Руха и Кополовец уничтожили Леоненко за защиту российских спортсменов

Общие новости
(3 голосов)

Экс-игрок "Динамо" получил критику в свой адрес

Президент Руха и Кополовец уничтожили Леоненко за защиту российских спортсменов

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский раскритиковал бывшего форварда "Динамо" Виктора Леоненко за высказывания, что он не осуждает российских спортсменов, молчащих о вторжении россии в Украину.

В частности, Леоненко заявил, что не считает, что российские спортсмены в чем-то должны, потому что за подобные высказывания в россии можно получить тюремный срок.

Полная прямая речь Леоненко была опубликована в паблике "Брутальный футбол". Козловский в комментариях к этому посту написал: "Г*ндоном был, г*ндоном и остался. Конечная (вероятно, конченая – прим.) вата".

Позже в комментарии и отписал экс-хавбек "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец. Он написал: ""С***, что же ты за ган*** такой конченый. Х**** беспозвоночное. "Спорт вне политики". Витя, ты вообще й******* на голову? Тысячи наших людей гибнут, а ты за спортсменов переживаешь. Мой тебе совет: п***** за кораблем и никогда не возвращайся. И Луческу прихвати, он тоже "спорт вне политики".

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В статье: Михаил Кополовец Виктор Леоненко Рух (Львов) Григорий Козловский война с Россией
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Комментарии (3)
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Динамiт (Василькiв)
11.04.2022 в 15:14
Товстожопа кац*пська мразота давно топить за "руський мір"....
Ответить
0
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
11.04.2022 в 14:00
Красень!
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
11.04.2022 в 14:09
Оба красавцы !
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+1
0

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