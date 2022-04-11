Президент Руха и Кополовец уничтожили Леоненко за защиту российских спортсменов

Президент "Руха" Григорий Козловский раскритиковал бывшего форварда "Динамо" Виктора Леоненко за высказывания, что он не осуждает российских спортсменов, молчащих о вторжении россии в Украину.

В частности, Леоненко заявил, что не считает, что российские спортсмены в чем-то должны, потому что за подобные высказывания в россии можно получить тюремный срок.

Полная прямая речь Леоненко была опубликована в паблике "Брутальный футбол". Козловский в комментариях к этому посту написал: "Г*ндоном был, г*ндоном и остался. Конечная (вероятно, конченая – прим.) вата".

Позже в комментарии и отписал экс-хавбек "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец. Он написал: ""С***, что же ты за ган*** такой конченый. Х**** беспозвоночное. "Спорт вне политики". Витя, ты вообще й******* на голову? Тысячи наших людей гибнут, а ты за спортсменов переживаешь. Мой тебе совет: п***** за кораблем и никогда не возвращайся. И Луческу прихвати, он тоже "спорт вне политики".