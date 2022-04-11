Пропаганда и запугивания в исполнении россиян. Глава Запорожской ОВА – о ситуации в регионе

Ситуация в Запорожской области с начала войны – тяжелая, россияне регулярно обстреливают города, а в оккупированных городах создают комендатуры и распространяют пропаганду. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в интервью LIGA.net.

"По линии соприкосновения бои не прекращаются уже месяц. Особенно в восточной части области, которая граничит с Донбассом. Там регулярные артиллерийские обстрелы. Несколько раз в неделю обстреливают наши территории, есть разрушения и жертвы, в частности среди мирного населения. Гуманитарная ситуация на подконтрольной территории более-менее. В первые дни была паника, и люди все раскупили. Но сейчас торговые сети полностью наполнили ассортимент, и все выглядит так, словно войны и нет".

"Затруднено функционирование медицинской системы. В Пологах полностью захватили больницу. Главных врачей, которые не соглашаются, "увольняют". Пытаются захватить управление больницами. Поэтому затруднена передача медицинских средств по определенным категориям".

"В крупных городах уже начали создавать комендатуры. Профессионально подготовленные люди и ФСБ включительно с крымскими предателями методично терроризируют все населенные пункты. Вместе с Росгвардией".

"Линия столкновения не меняется уже месяц. Населенные пункты на линии от Васильевки до Пологов были заняты в первые две недели. Сейчас эта часть удерживается и наши даже несколько населенных пунктов отвоевали. Мелитопольский и Бердянский районы оккупированы полностью. Васильевский – практически оккупирован, значительная часть Пологовского. Запорожский район с Запорожьем полностью подконтрольны нам. Территориально оккупировано много, но по населению большая часть – это Запорожский район".