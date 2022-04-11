Китай поставил в Сербию систему ПВО. Вучич уже называет ее гордостью армии, Косово бьет тревогу
Сербия усиленно вооружается
Китайська система ППО HQ22/FK3, фото - Getty Images
Президент Сербии Александар Вучич, который недавно был переизбран на свою должность, анонсировал, что в ближайшие дни будет представлено новое оружие, которое будет самым мощным оружием армии на данный момент.
"Добро пожаловать увидеть гордость сербской армии во вторник или среду", - сказал Вучич журналистам после масштабных учений, не желая уточнять, о чем идет речь.
Однако американское агентство Associated Press нашло источники, сообщившие о том, что Сербия получила сложную китайскую зенитно-ракетную систему в рамках секретной операции. Как утверждает АР, шесть транспортных самолетов Y-20 военно-воздушных сил Китая доставили зенитно-ракетные комплексы HQ22 для сербской армии. Агентство указывает, что китайские грузовые самолеты с военными знаками различия были сфотографированы в аэропорту Белграда.
Поставки оружия были осуществлены по крайней мере через территорию двух государств-членов НАТО - Турции и Болгарии. Сербия станет первой страной в Европе, владеющей китайскими ракетами, добавляется в тексте AP.
Как сообщает Балканский обозреватель, на поставки комплексов уже отреагировали в Косово. Руководитель аппарата офиса президента Косово Вьосы Османи Блэрим Вела напомнил, что ранее сербские власти закупили военные китайские беспилотники. Отметив, что закупка оружия из Китая происходит вопреки предупреждениям западных партнеров, Вела призвал прекратить присоединение Сербии к Европейскому Союзу.
Китайская ракетная система HQ22/FK3 часто сравнивается с американской системой Patriot и российскими ЗРК С-300, хотя она имеет меньшую дальность действия, чем С-300. Она способна поражать цели на расстоянии 150–170 км и на высотах от 50 м до 27 000 м.
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