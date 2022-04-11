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Все деньги пойдут ВСУ. Журналист вместе с комиками разыгрывает эксклюзивную футболку Ювентуса

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Все деньги пойдут ВСУ. Журналист вместе с комиками разыгрывает эксклюзивную футболку Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

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Розыгрыш в поддержку ВСУ! Telegram-канал "Джанлука Лападула" и фонд "Львы на джипе" собирают деньги для наших бойцов на первой линии фронта.

Лот: эксклюзивная футболка нападающего "Ювентуса" Амаури сезона-2008/09. На ней – около 20 автографов, почти всех игроков первой команды: Буффона, Недведа, Кьеллини, Каморанези, Трезеге, Маркизио и других.

Участие – 500 грн, это условный билет. Количество раз для участия не ограничено. Больше переводов = больше шансов. То есть, посылаете 2000 грн – получаете 4 билета, имеете в 4 раза больше шансов выиграть. Карта: 4441114457395927, Александра Винокурова.

Победителя выберут с помощью рандома и объявят в среду, 13 апреля, в 20:00 в Инстаграме резидента "Львов на джипе" Валика Михиенко. Все деньги пойдут на помощь ВСУ.

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Все деньги пойдут ВСУ. Журналист вместе с комиками разыгрывает эксклюзивную футболку Ювентуса - изображение 1

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В статье: война с Россией Львы на джипе
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Источник:
t.me/LapadulaNews

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