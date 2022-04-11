Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории - Украинская разведка

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что министерство транспорта россии обязало обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ.

Как сообщает ГУР, такие меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края".

Впервые контрдиверсионные мероприятия на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок в расчете на быстрый блицкриг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают.

Украинская разведка делает вывод, что такое повышение готовности связано, в частности, с действиями белорусских «рельсовых партизан», которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставление подкрепления в зону боевых действий.

"А недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию рф", - говорится в сообщении Главного управления разведки.