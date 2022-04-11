Немецкий концерн готов поставить Украине танки и БМП
Пора переходить от слов к делу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что готов поставить Украине до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder
Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на генерального директора Армин Паппергер. По его словам, первый танк может быть доставлен в Украину уже через шесть недель.
Leopard 1 был взят на вооружение в 1965-м году, это первый немецкий танк, разработанный после Второй мировой. Основное внимание в этой модели уделено ударной силе и маневренности машины.
Примечательно, что информация о поставках танков из Германии появилась после того, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, «времени на отговорки у партнеров нет, нужно проявлять креативность».
Ранее сообщалось, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.
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