"Мне стыдно, что я венгр". Сабо осудил ползание Орбана перед путиным
Известный тренер прекратил общение с венгерскими журналистами
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо очень злой из-за позиции венгерского правительства, которое поддерживает путина в войне с Украиной.
– Йожеф Йожефович, что у вас произошло с венгерской прессой?
– Раньше они мне звонили, мы нормально общались, но после того, как я прочитал в венгерской прессе слова Орбана, то отказался с ними разговаривать. Они мне недавно позвонили, но я ответил: "Ребята, я не хочу с вами говорить. Мне стыдно, что я венгр", и положил трубку.
Как у Орбана может поворачиваться язык говорить, что зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле сделали украинские военные. Наши люди на такое в принципе не способны.
– По какому поводу звонили вам венгерские журналисты?
– Я не спрашивал, сразу отключился. Раньше они звонили насчет войны и футбола. Я им говорил, что к нам пришла беда, но мы, украинцы, такой народ, что выстоим, и все у нас будет хорошо!
- Почему у Орбана такая позиция?
– Он просто продался путину. путин дал ему газ, продает нефть по дешевке. Вот и причина. Ну ладно, не надо давать нам оружие, но пропусти ты через свою границу помощь, которую дают другие страны.
Я был очень злой, когда прочитал слова Орбана о Буче. Не мог себя сдержать, даже не спал. Нельзя такие вещи говорить. Я сейчас разговариваю с вами об этом и начинаю плакать, вспоминая, как русские издевались над детьми и женщинами. Они изнасиловали девочку девяти лет. Ужас!
Представители стран Запада приехали туда и увидели все своими глазами. русские убили велосипедиста, а потом еще отрезали ему ухо. Это только в джунглях такое возможно. А Орбан говорит, предоставить ему доказательства.
– С венгерским премьером все понятно, а какие настроения царят среди жителей Венгрии по поводу войны в Украине?
– Я не знаю, ни с кем не общаюсь. Без понятия показывают ли в Венгрии по телевидению, что у нас произошло в Ирпене и Буче. Еще раньше я говорил венгерским журналистам, чтобы они написали, пусть Орбан вспомнит 1956 год. Я был тогда пацаном и плакал, когда российские танки заехали в Будапешт и давили детей, женщин. Как это можно забыть? Такое нельзя прощать!", - заявил Сабо.
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