"ДНР" призывает россию использовать химическое оружие против защитников Мариуполя
Никаких моральных принципов
Азовсталь, фото - Getty Images
Уже на 3-4-й день войны россияне заявляли, что до взятия Мариуполя остаются считанные дни. Но и на 47-й день в городе остаются украинские защитники, которые сковывают значительные силы оккупантов.
В понедельник глава так называемой днр денис пушилин заявил, что в районе "Азовстали" (крупнейшего металлургического комбината в Украине) блокированы не менее 1,5 тыс украинских военных.
Пресс-секретарь армии "днр" эдуард басурин пошел еще дальше и фактически призвал россию использовать химическое оружие против украинских солдат:
"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет.
Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор".
Отметим, что в сегодняшнем обращении Президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Южной Кореи украинский лидер заявил, что в Мариуполе уже десятки тысяч жертв в результате нападения россии.
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