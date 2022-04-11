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Власти Варшавы изъяли недвижимость рф

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Здание передадут украинским беженцам

Власти Варшавы изъяли недвижимость рф

Фото: facebook.com/rafal.trzaskowski

UA-Футбол
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Власти столицы Польши, Варшавы, изъяли российскую недвижимость. Об этом сообщает на своей странице в фейсбуке польский политик Рафал Тшасковский.

"После многолетних усилий власти Варшавы возвращают здание на улице Собеского, 100, которое было оккупировано россиянами. Символично, что мы закрываем этот процесс сейчас, в эпоху российской агресси, и оно принесёт пользу украинскому обществу. После проведения инвентаризации начнём просматривать техническое состояние. Несколько частных компаний обратились к нам с декларацией о помощи в проведении ремонта", - написал Тшасковский.

Как сообщает tvn24.pl, здание было построено в 70-х годах. Российские власти высказывали свои претензии на владение им, однако с 90-х годов оно не использовалось. В 2016 году суд Варшавы постановил российской стороне выплатить 7,8 млн злотых за использование этой площади. А с началом полномасштабной войны на территории Украины процесс передачи имущества Польше удалось ускорить.

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В статье: война с Россией
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