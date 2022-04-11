Власти Варшавы изъяли недвижимость рф
Здание передадут украинским беженцам
Фото: facebook.com/rafal.trzaskowski
Власти столицы Польши, Варшавы, изъяли российскую недвижимость. Об этом сообщает на своей странице в фейсбуке польский политик Рафал Тшасковский.
"После многолетних усилий власти Варшавы возвращают здание на улице Собеского, 100, которое было оккупировано россиянами. Символично, что мы закрываем этот процесс сейчас, в эпоху российской агресси, и оно принесёт пользу украинскому обществу. После проведения инвентаризации начнём просматривать техническое состояние. Несколько частных компаний обратились к нам с декларацией о помощи в проведении ремонта", - написал Тшасковский.
Как сообщает tvn24.pl, здание было построено в 70-х годах. Российские власти высказывали свои претензии на владение им, однако с 90-х годов оно не использовалось. В 2016 году суд Варшавы постановил российской стороне выплатить 7,8 млн злотых за использование этой площади. А с началом полномасштабной войны на территории Украины процесс передачи имущества Польше удалось ускорить.
Популярное сейчас
- Немецкий концерн готов поставить Украине танки и БМП
- Акцент на артиллерии и РСЗО. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Чемпионская битва в АПЛ, неудача Малиновского, характер Барсы. Главные новости за 10 апреля
- Бизнесмен навел огонь ВСУ на собственный дом под Киевом, когда увидел там россиян
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми