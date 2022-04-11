Залужный - о Мариуполе: Проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений
Залужный призывает верить в ВСУ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбуке выступил с заявлением относительно споров, которые происходят в обществе из-за ситуации в Мариуполе. Напомним, что защитники города-героя вместе с пользователями социальных сетей просят найти способы разблокировать город.
"Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Отмечаю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей на всех направлениях. Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - написал Залужный.
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