Зеленский: Дедушка 37-го года в Буче сказал мне: "Не думал, что буду ненавидеть кого-то больше, чем нацистов"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CBS рассказал о своем посещении Бучи. Также он рассказал историю своего знакомства с одним из немногих местных жителей - дедушкой 1937 года рождения.

"Что я увидел в Буче? Смерть. Просто смерть. Уже как президент я видел наводнение, погибших людей, иранская катастрофа, когда они сбили наш самолет, ковид. Но в этом была жизнь. Потому что я видел, как они боролись. Во время наводнения бегали мурашки по коже, но люди жили. Я видел жизнь. Даже мы разговаривали шутками: да, смыло, был старый дом, ну, ничего. Но [в Буче] была смерть. Там не было людей. Вы приезжаете в город-призрак. Там жили десятки тысяч людей. Я туда приезжаю и хочу увидеть людей, а мы нашли только одну очередь, получающих гуманитарную помощь от государства. Мне сказали: "Больше людей нет. Вы можете увидеть 300 человек". Десятки тысяч людей, но ты видишь 300. Улицы пустые. Трупы из улиц убирали, но если вы заходите внутрь какого-то двора, где есть многоэтажки, то там кучи людей, словно [складывали] мусор. Это и есть смерть.

Там был один дедушка 1937 года. Его дом единственный на всю улицу, где живут люди. Он там был со своей женой Анютой ( "Просто называйте меня Анютой"). Он сказал: "Я пережил Вторую мировую войну. Здесь были нацисты. Я никогда не думал, что буду кого-то ненавидеть больше, чем нацистов. Нацисты все забирали. Но эти люди были хуже. Они ничего не спрашивали. Они разбивали окна, двери. Просто разбивали". То есть они вели себя, как звери. Такое было отношение. Отношение людей, которых мы вчера все считали друзьями. Это как зазеркалье у Кэррола. Другой мир. Совсем другой", - сказал Зеленский.