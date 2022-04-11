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МИД Австрии - о визите канцлера страны в рф: Важно сказать путину, что он морально проиграл войну

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После визита в Киев Шалленберг отправился в москву

МИД Австрии - о визите канцлера страны в рф: Важно сказать путину, что он морально проиграл войну

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил, зачем канцлер Австрии Карл Нехаммер сегодня отправился в москву для встречи с владимиром путиным. По словам Шалленберга, главный посыл должен касаться уже фактически проигранной войны кремлём.

"Важно быть тет-а-тет и открыть ему реальность, отправив очень чёткий политический месседж. Что этот президент изолирует россию и де-факто морально проиграл войну", - сказал Шалленберг журналистам.

Напомним, что на прошлой неделе канцлер Австрии Карл Нехаммер посещал Украину. После встречи Зеленский впервые с начала войны сказал, что Украина "пока что" готова к переговорам с рф.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
11.04.2022 в 18:04
Вряд-ли путлер это признает, что он морально проиграл войну... Но попытаться что-то донести ему - лишним не будет
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