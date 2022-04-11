МИД Австрии - о визите канцлера страны в рф: Важно сказать путину, что он морально проиграл войну

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил, зачем канцлер Австрии Карл Нехаммер сегодня отправился в москву для встречи с владимиром путиным. По словам Шалленберга, главный посыл должен касаться уже фактически проигранной войны кремлём.

"Важно быть тет-а-тет и открыть ему реальность, отправив очень чёткий политический месседж. Что этот президент изолирует россию и де-факто морально проиграл войну", - сказал Шалленберг журналистам.