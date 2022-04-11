Датское правительство закупит 2 млн таблеток с йодом на случай ядерной опасности
Из-за возможных действий россиян на территории Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальный совет охраны здоровья Дании решил приобрести 2 млн таблеток с йодом, сообщает dagens.dk. Их использование предполагается на случай ядерных аварий в непосредственной близости от датских территорий.
Таблетки были закуплены специально для групп риска, если Дания попадёт под серьёзное влияние: детей и подростков до 18 лет, персонал до 40 лет, выезжающий на неотложную помощь, беременным и кормящим матерям. Для людей от 40 лет защитный эффект не работает.
Это должно защитить в случае прямого излучения и вдыхания радиоактивных веществ, таких как цезий, стронций, йод. Также таблетки предотвратят попадание радиоактивного йода в щитовидную железу.
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