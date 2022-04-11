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Датское правительство закупит 2 млн таблеток с йодом на случай ядерной опасности

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Из-за возможных действий россиян на территории Украины

Датское правительство закупит 2 млн таблеток с йодом на случай ядерной опасности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Национальный совет охраны здоровья Дании решил приобрести 2 млн таблеток с йодом, сообщает dagens.dk. Их использование предполагается на случай ядерных аварий в непосредственной близости от датских территорий.

Таблетки были закуплены специально для групп риска, если Дания попадёт под серьёзное влияние: детей и подростков до 18 лет, персонал до 40 лет, выезжающий на неотложную помощь, беременным и кормящим матерям. Для людей от 40 лет защитный эффект не работает.

Это должно защитить в случае прямого излучения и вдыхания радиоактивных веществ, таких как цезий, стронций, йод. Также таблетки предотвратят попадание радиоактивного йода в щитовидную железу.

Ранее мы сообщали, что "ДНР" призывает россию использовать химическое оружие против защитников Мариуполя.

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В статье: война с Россией
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