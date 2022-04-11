Зеленский - о НАТО и ООН: Меня не интересует их дипломатия, которая приводит к уничтожению моей нации

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS объяснил, зачем делал жесткие заявления в сторону НАТО и ООН. Напомним, недавно, во время выступления на саммите ООН Зеленский призвал организацию к саморозпуску из-за несостоятельности принимать важные решения.

"Я стал президентом почти три года назад. Я не хотел ни с кем заигрывать, но, как новый человек в политике, хотел нравиться лидерам других государств. Хочется всегда сделать лучше для своего государства, чем к тебе. Это нормальная амбиция. В начале я хотел быстро закончить войну, понять Европу, понять, почему Украина не в ЕС и НАТО. Я считал, что мы должны получать эти ответы. Почему у нас соглашение о свободной торговле с одной страной, с другой - нет. Почему мы не можем иметь безвиз со всем миром. Многие вещи, и есть много ответов на это.

Когда ты играешь в дипломатию, никакого результата нет. Все это очень бюрократически, медленно и люди говорят: "Это дипломатия". Война началась до этого вторжения. Я уговаривал людей ввести превентивные санкции. Я много раз говорил, что мы в "серой зоне" и не можем быть между россией и Евросоюзом. Скажите, что вы нас не берете, и мы будем выстраивать другую политику. Или скажите, что берете, и возьмите. Мы люди живые. Вы к нам относитесь как к другому сорту. Мы не харчи.

Я искал ответ. Я приезжал к лидерам, встречался. Мне говорили: "Ты приезжал к этому лидеру/лидерке, и теперь их очередь. Так по протоколу". Когда это может быть? Через год или два. Украина так ничего не сможет. Мы будем очень медленными. Мы так не можем позволить себе. У нас не такая экономика. И рядом с нами россия, которая может начать вторжение в любой момент. Нам надо защитить себя, потому что война идет и будет. Давайте договоримся с Европой, США, россией, что здесь войны никогда не будет.

Меня не интересует больше их дипломатия, которая приводит к уничтожению моей нации. Не их. Поэтому я им честно сказал: вы должны сказать украинскому народу, что вы нас там не видите. Вы почитайте, что говорят украинские люди: если путин нападет, ничего страшного, нас скоро возьмут в НАТО. А сами [НАТО] в кулуарах не собирались этого делать. Так нельзя поступать с людьми. Это истощает и не мотивирует. И сейчас мы видим, как большинство европейских стран поддерживают вступление Украины в ЕС. Так никогда не было. Многие страны изменили мнение о нас и нашем народе. Но очень высокая цена", - сказал Зеленский.