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Каналы Футбол прекратили сотрудничество с Виктором Леоненко

Общие новости
(2 голосов)

Из-за заявлений последнего

Каналы Футбол прекратили сотрудничество с Виктором Леоненко

скриншот youtube

UA-Футбол
Новина українською

Директор каналов "Футбол" Александр Денисов сообщил, что было прекращено сотрудничество с Виктором Леоненко.

"Друзья относительно последних высказываний Виктора Леоненко. Все его высказывания в интервью, это только его позиция

На фоне зигующих спортсменов России, оправдывающих их молчаливую позицию, это за пределом цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко", - написал Денисов в социальных сетях.

Ранее Леоненко сказал, что российские спортсмены не обязаны высказываться о войне в Украине, которую развязала Россия.

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В статье: Виктор Леоненко Александр Денисов
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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
11.04.2022 в 19:40
В мешок и с моста.
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0
Черноморчик (Одесса )
11.04.2022 в 19:30
Гагарин долетался а витя договорился
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