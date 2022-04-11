Каналы Футбол прекратили сотрудничество с Виктором Леоненко
Из-за заявлений последнего
скриншот youtube
Директор каналов "Футбол" Александр Денисов сообщил, что было прекращено сотрудничество с Виктором Леоненко.
"Друзья относительно последних высказываний Виктора Леоненко. Все его высказывания в интервью, это только его позиция
На фоне зигующих спортсменов России, оправдывающих их молчаливую позицию, это за пределом цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко", - написал Денисов в социальных сетях.
Ранее Леоненко сказал, что российские спортсмены не обязаны высказываться о войне в Украине, которую развязала Россия.
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