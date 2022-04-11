Каналы Футбол прекратили сотрудничество с Виктором Леоненко

Директор каналов "Футбол" Александр Денисов сообщил, что было прекращено сотрудничество с Виктором Леоненко.

"Друзья относительно последних высказываний Виктора Леоненко. Все его высказывания в интервью, это только его позиция

На фоне зигующих спортсменов России, оправдывающих их молчаливую позицию, это за пределом цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко", - написал Денисов в социальных сетях.

Ранее Леоненко сказал, что российские спортсмены не обязаны высказываться о войне в Украине, которую развязала Россия.