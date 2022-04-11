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Появилось видео, откуда на Беларусь готовилось нападение

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Даже не нужно было показывать карту

Появилось видео, откуда на Беларусь готовилось нападение

Фото: Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь

UA-Футбол
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Пограничный комитет республики беларусь в своём телеграме выложил видео "нападения" на белорусско-польской границе.

"В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Обнаружены повреждения стен. Ранее, подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб", - жалуются белорусские пограничники.

Как видно на видео, "обстрел" вёлся с высокоточного оружия - рогатки.

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В статье: война с Россией
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